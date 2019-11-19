البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.12%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.12%, ما يعادل 0.62 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 523.05 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 296,696 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 613,395 دولارًا نفذت خلال 78 صفقة.