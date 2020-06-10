الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تباين

افتتحت الأسهم الأمريكية على تباين اليوم، وسجل مؤشر "ناسداك" المجمع ذروة قياسية جديدة، مع تحول الانتباه نحو أولى توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 20.41 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة ليفتح على 27251.89 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 6.24 نقاط أو 0.19 بالمئة مسجلا 3213.42 نقطة. وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 58.56 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 10012.32 نقطة.