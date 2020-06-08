الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية التعاملات على صعود اليوم، مواصلة مكاسبها بعد موجة ارتفاعات الأسبوع الماضي عقب انتعاشة مفاجئة في الوظائف عززت الرأي القائل بأن الاقتصاد الأمريكي تجاوز المرحلة الأسوأ من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 121.95 نقطة بما يعادل 0.45 بالمئة ليصل إلى 27232.93 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 5.99 نقاط أو 0.19 بالمئة مسجلا 3199.92 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 9.36 نقاط أو 0.10 بالمئة إلى 9823.44 نقطة.