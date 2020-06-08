نيجيريا تُسجل 389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت نيجيريا 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بذلك إلى 12 ألفاً و 486 إصابةً، مقابل 3959 حالة شفاء، و 354 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس داخل البلاد.

وكانت نيجيريا قد أعلنت فرض إجراءات عزل صحي شامل في المناطق التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا.