المؤشر ناسداك أول المتعافين من كورونا

سجل المؤشر ناسداك مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا، الإثنين، بينما قفز المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بدعم من توقعات متزايدة بتعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا.

والمؤشر ناسداك هو الأول بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الذي يتعافى بشكل كامل من انهيار السوق الناجم عن الجائحة، مع تسجيله مكاسب تزيد عن 44% من أدنى مستوى له الذي هوى إليه في 23 مارس/آذار.

وأظهر التقرير الشهري للوظائف الذي صدر يوم الجمعة هبوطا غير متوقع في معدل البطالة وهو ما يعزز الآراء بأن أسوأ مرحلة في الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تفشي الفيروس قد انتهت.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 461 نقطة، أو 1.70%، إلى 27574.44 نقطة.

بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 38.46 نقطة، أو 1.20%، ليغلق عند 3232.39 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 110.66 نقطة، أو 1.13%، إلى 9924.75 نقطة.

وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على اجتماع اللجنة صانعة السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، حيث سيناقش على الأغلب تقرير الوظائف.

وأظهر الاقتصاد الأمريكي بعض إشارات التعافي عقب الاستئناف الجزئي للنشاط في بعض الولايات، وضخّ مساعدات للشركات والأفراد تناهز قيمتها 3 آلاف مليار دولار، إضافة إلى ضخّ آلاف المليارات الأخرى على شكل قروض عبر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).

ويوم الجمعة الماضي، قالت وزارة العمل الأمريكية إن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض على غير المتوقع في مايو/أيار الماضي.

وكشف التقرير عن أحدث مؤشرات على أن التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 بلغ القاع.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن معدل البطالة تراجع إلى 13.3% الشهر الماضي من 14.7% في أبريل/نيسان.