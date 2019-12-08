البورصة العراقية تغلق على تراجع



سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم, تراجعاً بنسبة 0.10%, متوقفاً عند 483.8 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 364,622,162 سهماً, بقيمة 253,398,423 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 324 صفقة, شملت 29 شركة مساهمة, من أصل مئة وشركتين مسجلة في البورصة, انخفضت خلالها أسهم 3 شركات, وارتفعت أسهم 7, فيما حافظت 19 شركة على أسعار أسهمها.