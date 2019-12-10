مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع والإسلامي على انخفاض



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,549.77 بارتفاع وقدره 0.34 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين وقطاع الخِدْمات.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.05 بانخفاض وقدره 0.30 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و431 ألفا و227 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و959 ألفا و476 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.