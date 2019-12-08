مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,549.43 بارتفاع قدره 2.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.36 بارتفاع قدره 0.29 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و315 ألفاً و907 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و953 ألفاً و355 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 68 صفقة.