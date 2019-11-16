بورصة باريس تغلق مرتفعة

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على ارتفاعٍ بنسية 0.65 %.

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 38.19 نقطة، ليصل إلى مستوى 5939.27 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو 2007، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.4 مليارات يورو.