مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 020
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مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.20 %

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العرب اليوم - مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.20 %

سوق مسقط للأوراق المالية
مسقط - واس

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 42ر4486 نقطة منخفضًا بـ89ر8 نقطة وبنسبة 20ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (31ر4495) نقطة.

وبلغت قيمة التداول 525 ألفًا و 633 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 4ر61 %.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 272ر0% بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 84ر17 مليار ريال عماني.

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مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 020 مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 020



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مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 020 مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 020



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