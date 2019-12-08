مؤشر الخرطوم يغلق مستقراً

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 15988.685 نقطة، مقارنة بتداول الخميس الماضي .

وارتفع حجم التداول من 64,944,657 إلى 721,952,578 جنيهاً, وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 3,488,055 إلى 1,350,384 ورقة مالية, بنسبة بلغت 61 % ، وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 102 إلى 89 صفقة بنسبة بلغت 13 %.