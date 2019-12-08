البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.10%



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.10% ما يعادل 0.51نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 526.33 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 227,559 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 414,989.08دولاراً نفذت من خلال 86 صفقة.