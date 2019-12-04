بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة بنسبة 0.15%



أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.15% أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 761.92 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15 ألفا و70 سهماً، بقيمة 81 ألفا و527 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 14 صفقة.

كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و524 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و513 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.