سلامة يؤكد ان الهدف في 2019 هو تحقيق الاستقرار لسعر صرف الليرة

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان الودائع المصرفية اللبنانية ارتفعت 3.5% في 2018، مضيفا أن البنك المركزي يهدف للحفاظ على سعر صرف الليرة مستقرا في 2019.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي إن الأمر الملحوظ هو أن الزيادة في الودائع كانت في ودائع العملات الأجنبية، بينما ظلت ودائع الليرة اللبنانية مستقرة دون تغيير في مستواها، مشيرا إلى أن نسبة الدولرة بلغت 70% في السوق اللبنانية.

وأضاف أن الهدف في 2019 سيتمثل دائما في تحقيق الاستقرار لسعر صرف الليرة اللبنانية، موضحا أن توقعات المركزي لأسعار الفائدة مستقرة.