مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,522.71 بارتفاع قدره 7.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 766.94 بارتفاع قدره 1.35 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و 940 ألفاً و 595 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليونا و 738 ألفاً و 629 ديناراً تم تنفيذها خلال 125 صفقة.

