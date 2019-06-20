البورصة العراقية تغلق مرتفعة

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.60%، متوقفاً عند 496.45 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم 1,338,644,949 سهماً، بقيمة 1,016,509,985 ديناراً عراقياً، تحصلت من خلال إبرام 487 صفقة، شملت 307 شركات مساهمة، من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 11 شركةً وانخفاض أسهم 8 شركات، فيما حافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.