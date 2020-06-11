الأسهم الأمريكية تفتح على هبوط بتأثير مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا
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الأسهم الأمريكية تفتح على هبوط بتأثير مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

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العرب اليوم - الأسهم الأمريكية تفتح على هبوط بتأثير مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

الأسهم الأمريكية
واشنطن - العرب اليوم

فتحت الأسهم الأمريكية على تراجع حاد اليوم، ونزل ناسداك بعد صعود لأربع جلسات بفعل المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، وتوقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 707.48 نقاط بما يعادل 2.62 بالمئة ليصل إلى 26282.51 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 229.11 نقطة أو 2.29 بالمئة ليسجل 9791.24 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 88.15 نقطة أو 2.76 بالمئة ليصل إلى 3101.99 نقطة.

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الأسهم الأمريكية تفتح على هبوط بتأثير مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا الأسهم الأمريكية تفتح على هبوط بتأثير مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا



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