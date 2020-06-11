أغلقت سوق الأسهم الأمريكية على انخفاض مع حفاظ مؤشر "ناسداك" على المستوى القياسي الجديد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وواصل قطاع التكنولوجيا الأداء القوي مؤخرا ليرتفع مؤشر "ناسداك" لمستوى قياسي متجاوزا 10 آلاف نقطة، بينما هبط مؤشرا "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز".

وعند الإغلاق، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 1 % وهو ما يعادل 282 نقطة مسجلا 26989.9 نقط، في حين انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 % عند مستوى 3190.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7 % إلى 10020.3 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.