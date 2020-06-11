سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 3.4%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي ( برنت ) للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 1.42 دولاراً أمريكياً أو ما يعادل نسبة 3.4 % ليستقر عند 40.31 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.60 دولاراً أمريكياً أو ما يعادل نسبة 4 % ليقف عند 38 دولاراً أمريكياً.