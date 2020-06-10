هبوط أسعار النفط بنحو 1.5% بعد قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% بعد صدور بيانات حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي أظهرت قفزة مفاجئة الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.69% إلى 38.28 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26% إلى 40.66 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس، إن مخزونات النفط الخام سجلت زيادة حادة الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو الجاري لتصل إلى 539.4 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

ووفقا لبيانات المعهد، هبطت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل، فيما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 71 ألف برميل فقط.

المصدر: "رويترز" + "بلومبرغ"