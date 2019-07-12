الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة بلغت 0.57% أي ما يعادل 192 نقطة، وأقفل عند مستوى 33682 نقطة.

وبلغ حجم التداول 43351060 سهماً نفذت في 276 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 69 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 190 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.