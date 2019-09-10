بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 6ر4 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 5868 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 12ر131 مليون سهم تمت من خلال 5842 صفقة نقدية بقيمة 4ر22 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 06ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4779 نقطة بنسبة 08ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر92 مليون سهم تمت عبر 3056 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 07ر6424 نقطة بنسبة 14ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر38 مليون سهم تمت عبر 6ر17 صفقة بقيمة 6ر17 مليون دينار.