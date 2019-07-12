بورصة بيروت تغلق على تحسن الجمعة
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بورصة بيروت تغلق على تحسن الجمعة

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العرب اليوم - بورصة بيروت تغلق على تحسن الجمعة

مؤشّر بورصة بيروت
بيروت - العرب اليوم

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسن ملحوظ، بنسبة 1.5%، أي ما يعادل 4 نقاط، ليقفل عند مستوى 941.46 نقطة .
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 81 ألفاً و 767 سهماً بقيمة 480 ألفاً و 70 دولاراً نفذت خلال 53صفقة .
فيما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و339 آلاف دولار مقارنة مع 8 ملايين و404 ألف دولار لجلسة التداول السابقة .

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بورصة بيروت تغلق على تحسن الجمعة بورصة بيروت تغلق على تحسن الجمعة



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