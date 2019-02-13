بورصة مصر تربح 2.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

دفعت عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 14ر0% مسجلاً 07ر14949 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 38ر0 % ليصل إلى 2ر713 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 31ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 14ر1800 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 3ر2 مليار جنيه ليصل إلى 5ر826 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 92ر1 مليار جنيه.