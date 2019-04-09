مؤشر البورصة العراقية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم، منخفضًا بنسبة 0.15 %, متوقفًا عند 451.69 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض أسهم 10 شركات وارتفاع 4 أخرى, ومحافظة 14 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,434,539,854 سهمًا, بقيمة 1,202,016,536 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 289 صفقة, شملت 28 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في السوق.