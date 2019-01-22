مؤشر البورصة العراقية يغلق منخفضاً بنسبة 1.44 %

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" منخفضاً بنسبة 1.44% في جلسة اليوم عند 487,40 نقطة.

وساهم في انخفاض المؤشر تراجع أسهم 20 شركة, يقابل ذلك ارتفاع أسهم 3 شركات مساهمة، وبلغ عدد الأسهم المباعة من قبل المستثمرين غير العراقيين 41,4 مليون سهم بقيمة 61,5 مليون دينار عراقي تحصلت من تنفيذ 34 صفقة على أسهم ثلاث شركات.