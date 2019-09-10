مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 314ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 88ر3997 نقطة مرتفعًا بـ 50ر12 نقطة وبنسبة 314ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 38ر3985 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و 744 ألفًا و 911 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 2ر146 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 114 ألفًا و 786 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 121ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 73ر18 مليار ريال عُماني.