مؤشر الأسهم الباكستانية يغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم، على تراجع بنسبة 0.13% أي ما يعادل 52 نقطة، عند مستوى 40544 نقطة.

وبلغ التداول 102391360 سهماً نفذت في 340 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 126 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 194 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.