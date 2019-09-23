مؤشرا البحرين يغلقان على تباين

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,519.43 بارتفاع قدره 7.56 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.89 بانخفاض قدره 1.28 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و28 ألف و564 سهما بقيمة إجمالية قدرها 796 ألف و514 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 90 صفقة.