الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.64%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.64% أي ما يعادل 486 نقطة، وأقفل عند مستوى 29672 نقطة.

وبلغ حجم التداول 85919340 سهماً، وتم التداول على أسهم 289 شركة، ارتفع منها قيمة أسهم 76 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 198 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.