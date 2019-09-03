الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 1.28 %

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.28 % أي ما يعادل 385.17 نقطة، وأقفل عند مستوى 3007529 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 48165890 سهماً، وتم التداول على أسهم 290 شركة، ارتفع منها أسهم 186 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 85 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الاتصالات والتكنولوجيا والاسمنت والنفط والغاز على التداول الإيجابي في البورصة.