البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.27%، لتصل عند مستوى 1871.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.6 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2,305 صفقة.