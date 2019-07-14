البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع الأحد
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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع الأحد

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العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع الأحد

البورصة الأردنية
عمان - العرب اليوم


أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.01% ، عند مستوى 1876.90 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 8.3 مليون دينار أردني ، وسط تداول 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2,461 صفقة.

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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع الأحد البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع الأحد



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