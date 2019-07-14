البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع الأحد



أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.01% ، عند مستوى 1876.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 8.3 مليون دينار أردني ، وسط تداول 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2,461 صفقة.