البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض 0.64%، عند مستوى 1880.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي التداول الإجمالي نحو 4.2 مليون دينار أردني ، وسط تداول 4.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2,669 صفقة.