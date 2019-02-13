الاسهم الأميركية تستهل التعاملات على ارتفاع بدعم من تفاؤل بشأن التجارة مع الصين

إرتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم مدعومة بآمال بأن محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تسفر عن اتفاق، بينما لم يكن لبيانات معتدلة بشأن التضخم تأثير يذكر على توقعات أسعار الفائدة.

وبدأ مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 55.10 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 25480.86 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا 5.57 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 2750.30 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 22.84 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 7437.46 نقطة.