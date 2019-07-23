بورصة تونس تقفل على تراجع جديد



اقلفت بورصة تونس اليوم على 7163.61 نقطة مسجلة تراجعًا بـ 0.47 % فيما بلغت حركة رؤوس الأموال 1.6 مليون دينار تونسي "نحو 0.52 مليون دولار".

وحققت 16 شركة مدرجة بالبورصة ارتفاعًا في اسهمها، فيما تراجعت اسهم 27 اخرى، واستمرت 12 شركة على وضعها .