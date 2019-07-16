بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر19 نقطة



انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر19 نقطة ليبلغ مستوى 8ر6121 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0%.

وبلغت كميات التداولات 9ر219 مليون سهم تمت من خلال 7907 صفقات نقدية بقيمة 44 مليون دينار كويتي (نحو 6ر149 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7 نقاط ليصل إلى مستوى 4872 نقطة بنسبة 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر154 مليون سهم تمت عبر 4293 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار (نحو 7ر39 مليون دولار).