مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 74ر0 %



أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (55ر3757) نقطة منخفضًا بـ (02ر28) نقطة وبنسبة (74ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (57 ر3785) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(929) ألفًا و(829) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (8ر12) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(711) ألفًا و(428) ريالًا عمانيًا.