الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.56% أي ما يعادل 208 نقاط، وأقفل عند مستوى 37129 نقطة.

وبلغ حجم التداول 108846480 سهماً نفذت في 336 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 160 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 147 شركة، واستقرت قيمة أسهم 29 شركة.