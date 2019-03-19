مؤشر الأسهم الباكستانية يغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.62 % أي ما يعادل 239 نقطة، وأقفل عند مستوى 38612 نقطة.

وبلغ التداول 54797090 سهماً، نفذت في 319 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 107 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 197 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.

واستحوذت أسهم شركات الكابلات والأدوات الكهربائية والقطاع المصرفي و شركات الأسمنت والاتصالات والتكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة.