قطر للبترول تخفض سعر الخام البري لشحنات إلى 66.95 دولار للبرميل

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر للبترول خفضت سعر خامها البري لشحنات نوفمبر تشرين الثاني إلى 66.95 دولار للبرميل من 81.25 دولار في أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوكالة أن قطر للبترول خفضت أيضا سعر خامها البحري لشحنات نوفمبر تشرين الثاني إلى 65.90 دولار للبرميل، من 79.90 دولار في أكتوبر تشرين الأول، بانخفاض بلغ 17.5 في المئة.