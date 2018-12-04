ارتفاع طفيف في احتياطي مصر إلى ‭44.513‬ مليار دولار

قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الأول، ليزيد قليلا فحسب على الشهر السابق.

كان الاحتياطي النقدي 44.501 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول2018.

تزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو تموز 2016 وأكتوبر تشرين الأول 2016.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.