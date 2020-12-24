الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.76%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.76 % أي ما يعادل 329 نقطة، وأقفل عند مستوى 43416 نقطة وبلغ حجم الأسهم المتداولة 322.753.923 سهماً، تم تداولها على أسهم 369 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 204 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 145 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.