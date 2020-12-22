الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.98%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.98 % أي ما يعادل 426 نقطة، وأقفل عند مستوى 42906 نقاط وبلغ حجم الأسهم المتداولة 201.169.723 سهماً، تم تداولها على أسهم 381 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 104 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 259 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.