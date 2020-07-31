الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 1.09%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.09 % أي ما يعادل 422 نقطة، وأقفل عند مستوى 39258 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 261.485.681 سهماً، تم تداولها على أسهم 369 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 211 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 136 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.