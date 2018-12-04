السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا

أظهرت وثيقة يوم الثلاثاء أن أرامكو السعودية خفضت سعر شحناتها من الخام العربي الخفيف إلى الزبائن الآسيويين في يناير كانون الثاني بواقع دولار للبرميل عن ديسمبر كانون الأول، ليزيد 0.60 دولار للبرميل على متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

وزادت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بواقع 60 سنتا للبرميل في شحنات يناير كانون الثاني مقارنة مع الشهر السابق، ليصل إلى سعر خام برنت منقوصا منه 1.60 دولار للبرميل.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند 2.90 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت، بزيادة 50 سنتا عن الشهر السابق.