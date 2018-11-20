أرامكو السعودية تنظيم منتدى ومعرض اكتفاء 2018
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أرامكو السعودية تنظيم منتدى ومعرض اكتفاء 2018

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العرب اليوم - أرامكو السعودية تنظيم منتدى ومعرض اكتفاء 2018

شركة أرامكو السعودية
الرياض - العرب اليوم

أعلنت أرامكو السعودية تنظيم فعاليات المنتدى والمعرض السنوي لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" في دورته الرابعة خلال الفترة من 18 – 19 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 – 27 نوفمبر 2018م، في مركز معارض الظهران الدولي بالدمام.

ويهدف برنامج اكتفاء إلى زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات لتصل إلى 70% بحلول العام 2021 إضافة إلى تسهيل تطوير منظومة الشراء والإمداد لقطاع الطاقة في المملكة لتتمتع بالتنوّع والاستدامة والقدرة التنافسية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموثوقية في سلسلة مورّدي الشركة وتحسين التكاليف التشغيلية.

وأوضح نائب رئيس أرامكو السعودية، للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد، المهندس محمد عايض الشمري، أن برنامج اكتفاء يواصل في دورته الرابعة هذا العام تأكيد إنجازاته وتأثيره الإيجابي الفعّال على الاقتصاد الوطني، وتنفيذ برامجه وفقًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030، كما يتم تسليط الضوء خلال الفعاليات على قصص نجاح الموردين، وأفضل الممارسات في تعزيز وتوطين المحتوى المحلي. ويشارك في المنتدى عددٌ كبيرٌ من المستثمرين من المملكة ومختلف دول العالم لاستكشاف مزيدٍ من الفرص الاستثمارية المتاحة والمحتملة في مجالات الطاقة، كما أن برنامج منتدى هذا العام سيضم جلسات نقاش بمشاركة عالية المستوى من أصحاب المعالي والمسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات والسلع، كما ستُطرح بعض العروض التعريفية، وتُنظم ورش عمل، وندوات".

وبين أن المنتدى الذي سيشارك فيه ما يزيد على 3000 مشارك من أكثر من 40 دولة، سيقدم أكثر من 50 فرصة استثمارية بهدف جذب استثمارات جديدة وذلك من خلال عدة ورش عمل في مجالات صناعية مختلفة، كما سيتم تقديم عدد من المحاضرات تتركز على أداء الأعمال مع أرامكو السعودية بشكلٍ خاصٍ، والمملكة العربية السعودية بشكلٍ عامٍ، ويصاحب فعاليات المنتدى معرض للشركات المحلية والدولية، والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمارات الصناعية، والمراكز التدريبية إضافة إلى المدن الصناعية، مفيداً أن أرامكو السعودية صممت برنامج "اكتفاء" لإضافة المزيد من القيمة المحلية ودعم التنوّع والنمو الاقتصادي على المدى الطويل لمواكبة المتغيّرات الاقتصادية في المملكة.

ويأتي البرنامج ضمن الإطار التنفيذي لاستراتيجية التحوّل الوطني حيث يُسهم في دفع عجلة الاستثمار من خلال مورّدي الشركة في عدة مجالات رئيسة، تشمل: السلع والخدمات المحلية، وتوفير الوظائف للسعوديين، وتدريب وتطوير الشباب، وتطوير الموردين، والبحث والتطوير.

ولفت إلى أن الرؤية الاستراتيجية للشركة، تتضمن تمكين قطاع الطاقة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطًا وتنافسية في العالم من خلال ثلاثة محاور، هي: توطين السلع والخدمات لتصل إلى 70%، وتوليد وظائف مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة 30% وأنه من خلال تلك المحاور، يصبح البرنامج رافدًا أساسًا من روافد الازدهار، وزيادة كفاءة أعمال قطاع الطاقة والتنمية في المملكة، فلا "كفاءة" بلا "اكتفاء" ولا "اكتفاء" بلا "كفاءة"، وذلك ما توافق تمامًا مع إطلاق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020، إذ أصبح السياق العام في المملكة يدعم بشكل أكبر توجّه برنامج اكتفاء، الذي أصبح عاملًا من عوامل التمكين للرؤية.

 

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أرامكو السعودية تنظيم منتدى ومعرض اكتفاء 2018 أرامكو السعودية تنظيم منتدى ومعرض اكتفاء 2018



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أرامكو السعودية تنظيم منتدى ومعرض اكتفاء 2018 أرامكو السعودية تنظيم منتدى ومعرض اكتفاء 2018



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