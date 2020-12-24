البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.64%، عند مستوى 1632.13 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2188 صفقة.