البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.11 %، عند مستوى 1621.68 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.8 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1639 صفقة.