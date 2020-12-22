البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.04%، عند مستوى 1623.49 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.2 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1908 صفقات.